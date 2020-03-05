Bobby Zamora'nın Wolves'a Attığı Şık Gol
Brighton'ın Wolves'a karşı 2002'de oynadığı maçta İngiliz santrafor Bobby Zamora, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çok şık bitiriyor ve takımının beraberlik golünü atıyor. Brighton'ın Wolves ile 1-1 beraber kaldığı maçta, Zamora'nın golünü Dugout farkıyla sizler için derledik.
05.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:21
Brighton'ın Wolves'a karşı 2002'de oynadığı maçta İngiliz santrafor Bobby Zamora, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çok şık bitiriyor ve takımının beraberlik golünü atıyor. Brighton'ın Wolves ile 1-1 beraber kaldığı maçta, Zamora'nın golünü Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI