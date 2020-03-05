Bob's Burgers Filmi
Bob's Burgers filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bob's Burgers filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
2011 yılından günümüze kadar TV'de gösterimde olan animasyon dizisinden sinemaya uyarlanan filmin yönetmenliğini Loren Bouchard yaparken, senaryosunu ise Loren Bouchard ve Jim Dauterive kaleme alıyor.
Yönetmen: Loren Bouchard
Senaryo: Loren Bouchard, Jim Dauterive
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Bob's Burgers
Yapımcı Firma: 20th Century Fox
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 17.07.2020
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Kaynak: InterSinema.com