Bob's Burgers Filmi

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56

2011 yılından günümüze kadar TV'de gösterimde olan animasyon dizisinden sinemaya uyarlanan filmin yönetmenliğini Loren Bouchard yaparken, senaryosunu ise Loren Bouchard ve Jim Dauterive kaleme alıyor.

Yönetmen: Loren Bouchard

Senaryo: Loren Bouchard, Jim Dauterive

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Bob's Burgers

Yapımcı Firma: 20th Century Fox

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 17.07.2020



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Kaynak: InterSinema.com