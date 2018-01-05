Boatshow Eurasia'da Bu Yıl Denizle Kara Birbirine Bağlanacak

Bu yılı 17-25 Şubat tarihleri arasında Tuzla'da gerçekleştirilecek Boatshow Eurasia'da kara ve deniz birbirine bağlanacak.



Boat Show Eurasia Kara Fuarı, 17-25 Şubat tarihleri arasında Tuzla'da gerçekleştirilecek. 200'ün üzerinde teknenin hem karada hem de denizde sergileneceği fuarın bu yönüyle hem karada hem denizde yapılan dünyanın en büyük üçüncü fuarı olacağı belirtildi.



Via Fuarcılık Fuarlar Direktörü Dilek Karaduman, söz konusu fuarda 25 metreye kadar olan teknelerin karada, 25 metreden büyük teknelerin de denizde sergileneceğini belirtti. Karaduman, fuarın deniz tarafında Türkiye'de ilk defa 25 metre üzeri mega yatların, motor yatların, guletlerin ve aynı zamanda katamaran teknelerinin sergileneceğini söyledi. Karaduman, "Fuarımızda 200'ün üzerinde teknemiz hem karada hem denizde sergilenecek. Karada şu anda 150'e yakın teknemiz var. 25 metreye kadar olan teknelerimiz karada 25 metreden büyük teknelerimiz denizde sergilenecek. Deniz ile karayı birbirine körükler ile bağladık. Ziyaretçimizin şubat ayında her türlü konforunu düşünerek bu sirkülasyonu yapacağız. Deniz tarafında Türkiye'de ilk defa 25 metre üzeri mega yatlar, motor yatlar, guletler ve aynı zamanda katamaran teknelerimiz sergilenecek" dedi.



Hedef; 100 bin üzeri ziyaretçi



Bu yıl fuarda 100 binin üzerinde ziyaretçi hedeflediklerini söyleyen Karaduman, "Bizim bu fuardaki hedefimiz 100 binin üzerinde ziyaretçi çünkü Deniz fuarında 6 günlük bir organizasyonda 35 bin'den fazla ziyaretçiyi ağırladık. Bu daha büyük ve 9 günlük bir organizasyondan oluşuyor" diye konuştu.



"5 metreden 40 metre uzunluğuna kadar tekneler bulanacak"



Fuar alanında 5 metreden başlayıp 40 metreye kadar teknelerin bulanacağını dile getiren Karaduman, "Türkiye'de ilk defa lansmanı yapılacak 50'ye yakın teknemiz var. Dünya lansmanı yapılan tekmelerin Türkiye lansmanı bizim fuarımızda yapılacak. Fuar alanında 5 metreden başlayıp 40 metreye kadar tekne bulanacak. Dünya lansmanı yapılan ve yerli olan bir teknemiz var. Onu da deniz tarafında sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.



Fuar alanında yaklaşık olarak yüzde 25 yerli yüzde 75 ithal tekne olacağını aktaran Karaduman, "İthal tekne tarafında bir firmanın kendi bünyesinde bir çok distribütör markası var. Çok fazla markayı bulunduran firmalarımız var. Adet olarak yerli üreticiden çok daha fazlaya geliyor" dedi. - İSTANBUL