05.10.2019 17:27

TÜRKİYE'NİN deniz üzerindeki tek tekne fuarı Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı, kapılarını açtı. Ziyaretçilerini 13 Ekim'e kadar Viaport Marina'da ağırlayacak olan fuarda, bu sene en pahalı tekne 15 milyon Türk lirasına satılıyor.

Bu yıl, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin (GİSBİR) ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası GİSBİR Boat Show Tuzla Fuarı açıldı. Dördüncü kez düzenlenen fuara 60 bine yakın ziyaretçinin bekleniyor. Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat tekneleri, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluştuğu Boat Show Tuzla'da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alıyor.

200'E YAKIN TEKNE SERGİLENİYOR

Fuar hakkında bilgi veren Via Fuarcılık Genel Müdürü Dilek Günaydın, "200'e yakın tekne sergileniyor. 5 metren 50 metreye kadar tekne var. Fiyatlar ise 60 bin Türk lirası ila 50 milyon Türk lirası arasında. Hem yerli üreticileri hem de dünyanın en büyük markalarının Türkiye distribütörlerini konuk ediyoruz. Motor yatından katamarana, yelkenlisinden sürat teknesine kadar birçok tekneyi bulabilirsiniz. Her bütçeye ve her zevke uygun tekne var. Bu fuarın en büyük avantajı ise, deniz üzerinde yapıldığı için beğendiğiniz ve performansını merak ettiğiniz bir tekneyi test edebilirsiniz. Birçok ekipman ve aksesuar firmasının stantları da yer alıyor" dedi.

28 KNOT HIZ YAPIYOR

15 milyon Türk lirası değerindeki, fuarın en pahalı teknelerinden birini de tanıtan Günaydın, "Yaklaşık 22 metre. Teknede 4 tane kabin var, bir tanesi master kabin. Her kabinin kendine özel tuvaleti ve duşu var. Master kabinde ayrıca bir giyinme odası var. İlave olarak kaptan kamarası var ve girişi hemen motor dairesinin yanından. Çok aydınlık bir tekne, yüksekliği çok iyi. IPS motor var, yani yanaşırken veya çıkarken bir joystick sayesinde çok rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlıyor. Yaklaşık olarak 28 knot hız yapıyor, bu boy bir tekne için iyi bir hıza sahip" diye konuştu.

GÜNÜBİRLİK KULLANIMA UYGUN

En uygun teknenin fiyatının ise 60 bin lira olduğunu belirten Günaydın, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Bu dıştan takma motorlu ve biraz daha balıkçı tipi bir tekne. Kamarasız. Örneğin Tuzla'dan Adalar'a giderken kullanabileceğiniz bir tekne çünkü kamarası yok, günübirlik kullanıma daha uygun. Ama özellikle başlangıç teknesi olarak düşünen veya hobi olarak balıkçılık yapan ziyaretçin tercih ettiği bir tekne."

"BU SENEKİ MODELLER DAHA GÜZEL"

Fuardaki tekneleri beğenen bir ziyaretçi, "Tekneler birbirinden güzel, bütçemize göre bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. 180-220 bin Euro arasında bir tekne bakınıyoruz. Her sene var olan modelin üzerine ekliyorlar, çok değişiyor. Bu seneki modelleri geçen seneye göre daha çok beğendim" dedi.

TEKNEYLE MYKONOS'A GİTMEK İSTİYOR

Fuarı ailece gezmeye gelenler arasında yer alan anne Pınar Koyuncu, "Eşim tekne almayı düşünüyor. Çok fazla opsiyon sunuyorlar. İlk günden gelelim istedik, kesemize uygun bir şey bulursak almayı düşünüyoruz. Şu anda 260 bin Euro civarında bir tekne istiyoruz" derken 11 yaşındaki oğlu Eren Koyuncu ise "Babam ilgi duyduğu için biz de geliyoruz. Birkaçını test etmeye çalıştık. Babam alırsa en çok Mykonos tarzı yerlerde partiler olduğu için o taraflara ya da İtalya'ya gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA