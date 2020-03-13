Boat Show Tuzla'da 7 günde 100 tekne satıldı Uluslararası Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda 7 günde 100 tekne satışı gerçekleştirildi.

Uluslararası Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda 7 günde 100 tekne satışı gerçekleştirildi.

Via Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Viaport Marina'da geçen hafta başlayan Uluslararası Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda fiyatı 7 bin 500 TL ile 118 milyon TL arasında değişen 155 tekne görücüye çıktı.

Mega yat olan ve 118 milyon TL değerindeki Virtus, fuarın ilk günü satıldı.

Dünya lansmanını Boat Show Tuzla'da yapan Mazu 82 de 35 Milyon TL fiyatla fuarın üçüncü günü sahibini buldu.

Mazu 82'nin yanı sıra, Searay 270, Mazu 42, Galeon 485 modelleri de fuarda alıcı buldu. Batmayan tekne olarak bilinen Boston Whaller 330 Outrage de çok sayıda sipariş aldı ve en fazla satışı yerli ziyaretçilere yapıldı. Fuarda 7 günde toplam 100 tekne satışı gerçekleştirildi.

15 Mart'a kadar devam edecek

Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda, 100'ün üzerinde tekne karada sergilenirken, boyları 30 metre ile 44 metre arasında değişen 26 mega yat da yer alıyor.

Bu yıl fuarda, ilk kez "Katamaranlar" karada sergileniyor.

Çift gövdesi ve hem yelkenli hem motoryat özelliği ile çevreci ve tasarruflu Katamaranlar, aileler tarafından tercih ediliyor. Türk teknoloji firması Novumare tarafından geliştirilen insansız deniz araçları da ilk kez Boat Show Tuzla'da görücüye çıktı.

Ayrıca, yüzen ev olarak tanımlanan "Deniz Evi" de fuarın dördüncü günü satıldı ve yeni siparişler aldı.Boatshow Tuzla Kara Fuarı, 15 Mart Pazar akşamına kadar Viaport Marina'da devam edecek.

Kaynak: AA