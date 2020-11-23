Boat Show Tuzla'da 120 tekne 350 milyon liraya satıldı

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda 350 milyon lira değerinde 120 adet tekne satışı gerçekleşti.

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda 350 milyon lira değerinde 120 adet tekne satışı gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, Viaport Marina Tuzla'da beşinci kez düzenlenen fuarda ucuz seyir teknelerinden, ultra lüks mega yatlara, çevreci teknelerden, yelkenlilere, balıkçı teknelerinden katamaranlara kadar bir çok deniz aracı yer aldı.

Türkiye'de ilk defa sergilenen lansman teknelerinin de deniz tutkunları ile buluştuğu fuarda hedeflenen satış rakamı aşılarak 350 milyon liraya ulaşıldı. Fuarda 400 markayı temsilen 100 firma yerini alırken, 150'den fazla tekne denizseverlerle buluştu. Fuarı 9 günde toplam 25 bin profesyonel ziyaret etti.

Organizasyonda distribütör markalarının yanı sıra, Mazu Yacht, Momenta Yacht, Vision F, Tendr Yat, My Serenitas, Yaren Yacht, Safter, Vega Yacht, Barbaros, Kızılkayan, Mengi Yay, Yener Tekne, Müzeyyen, Bora Boat ve LCY Yachts gibi yerli üretim markalar tarafından sergilenen tekneler de yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan