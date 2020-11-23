Boat Show Tuzla'da 120 tekne 350 milyon liraya satıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boat Show Tuzla'da 120 tekne 350 milyon liraya satıldı

23.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:37
Boat Show Tuzla'da 120 tekne 350 milyon liraya satıldı

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda 350 milyon lira değerinde 120 adet tekne satışı gerçekleşti.

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda 350 milyon lira değerinde 120 adet tekne satışı gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, Viaport Marina Tuzla'da beşinci kez düzenlenen fuarda ucuz seyir teknelerinden, ultra lüks mega yatlara, çevreci teknelerden, yelkenlilere, balıkçı teknelerinden katamaranlara kadar bir çok deniz aracı yer aldı.

Türkiye'de ilk defa sergilenen lansman teknelerinin de deniz tutkunları ile buluştuğu fuarda hedeflenen satış rakamı aşılarak 350 milyon liraya ulaşıldı. Fuarda 400 markayı temsilen 100 firma yerini alırken, 150'den fazla tekne denizseverlerle buluştu. Fuarı 9 günde toplam 25 bin profesyonel ziyaret etti.

Organizasyonda distribütör markalarının yanı sıra, Mazu Yacht, Momenta Yacht, Vision F, Tendr Yat, My Serenitas, Yaren Yacht, Safter, Vega Yacht, Barbaros, Kızılkayan, Mengi Yay, Yener Tekne, Müzeyyen, Bora Boat ve LCY Yachts gibi yerli üretim markalar tarafından sergilenen tekneler de yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

İlgili Haberler

Fiyatı otomobillerle yarışır: Nadir görülen 'Molukan kakadu' papağanı 40 bin liraya satılıyor
Fiyatı otomobillerle yarışır: Nadir görülen 'Molukan kakadu' papağanı 40 bin liraya satılıyor
Konya Şeker ayçiçeği üretimini 350 bin tona çıkardı
Konya Şeker ayçiçeği üretimini 350 bin tona çıkardı
5 milyon dolarlık yatırımla kekiğin yağı çıkarılıp dünyaya satılıyor
5 milyon dolarlık yatırımla kekiğin yağı çıkarılıp dünyaya satılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berkun Oya Mert Fırat Cem Yılmaz Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Rusya Medya Ak Parti Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boat Show Tuzla'da 120 tekne 350 milyon liraya satıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 11:54:11. #1.14#
title