Board Tutkunu

11.02.2020 09:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:09

2-3 yaşında bu sporlara başlanabileceğini aktaran Tüzel "Kayak merkezinde yaşayan ailelerin çocukları, 2-3 yaşında bu sporları öğrenebilir. Yurt dışında bunun örnekleri çok var. Fakat bu yaşta, bu sporlara başlamak kısa bir süre olduğu için, dağa çıkan çocuklara tavsiye etmiyorum. 6-7 yaşına kadar bol bol kızak yapmalılar. 7 yaşından itibaren bir hocadan ders almaya başlayabilirler" dedi. Kayak ve snowboarda başlamak isteyenler için uygun pist önerilerini de paylaşan Tüzel sözlerine şunları ekledi: "Az eğimli ve kalabalık olmayan pistler tercih edilmeli. Ders almadan bu spora başlayan acemilerden uzak durmak gerekiyor. Bütün kayak merkezlerinde eğitim için ayrılmış özel pistler mevcut. Uzun ve dik pistler usta kayak ile snowboardcular tarafından tercih ediliyor. Freestyle yaparak atlamak ve zıplamak isteyenler için ise, özel snowparklar mevcut. Kartalkaya Kartal Snowpark bu alanda Türkiye'nin en iyisi."

Kaynak: Bültenler