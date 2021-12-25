BNP Paribas, Turkcell'e tahsis ettiği kredi tutarını artırıp vadesini uzattı

Bnp Paribas, Turkcell'le ilkini 2019 yılında imzaladığı sürdürülebilir endeksli kredi tutarını artırdı ve vadesini uzattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bnp Paribas, Turkcell'in kısa ve uzun vadeli çevresel hedeflerinde sergilediği istikrarlı performansın ve Sürdürülebilir Finansman çalışmalarının sonucu kapsamında, 2019'da 3 yıl vade ile 50 milyon avro büyüklüğünde "Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi" tahsis etmişti. Bnp Paribas, Turkcell'le imzaladığı yeni anlaşma sayesinde kredi tutarını 70 milyon avroya, vadesini ise imza tarihi itibarıyla 5 yıla çıkardı.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Türk Ekonomi Bankası (TEB) Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, Bnp Paribas'ın Turkcell için sağladığı yeni sürdürülebilir endeksli krediye aracılık etmekten banka olarak memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Geniş bir yelpazede farklı müşteri segmentlerimiz için sunduğumuz ürün ve hizmetlerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyor, aynı zamanda toplumsal fayda sağlamaya, topluma, çevreye ve insan yaşamına değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenidoğan, şunları kaydetti:

"Bankacılık sisteminin yeşil temalı ürün, hizmet ve taahhütlerinin arttığını görüyoruz. Biz de banka olarak kısa bir süre önce ilk sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredimizi sağladık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşması da bu anlamda önemli bir adım oldu. Dış ticaretin devamlılığının amaçlandığı bu anlaşma ile sürdürülebilirlik odaklı firmalara Yeşil Dış Ticaret imkanı sağlayacağız.

Ayrıca, sürdürülebilir finans alanında 2021 yılında yeşil projeleri yakından takip ederek gerek özel firmaların gerek kamu kurumlarının sürdürülebilir finansman ihtiyaçlarına yönelik çözümler; yenilenebilir enerji, atık yönetimi, karbon salımı düşük araç alımı gibi konularda sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunduk. BNP Paribas tarafından sağlanan birçok yatırımının finansmanına aracılık ettik. Önümüzdeki dönemde de gerek TEB gerek BNP Paribas kaynaklarıyla müşterilerimize sürdürülebilirlik ve yeşil kredi odaklı finansman desteği vererek, reel sektöre olan katkımızı artırarak devam ettireceğiz."

??Sizce, dolardaki düşüşün en büyük sebebi nedir? — Haberler (@Haberler) December 25, 2021

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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