Bnp Paribas Cardif Türkiye Yönetiminde Değişiklikler Yapıldı

Sigortacılık sektöründe hizmet veren BNP Paribas Cardif'in üst yönetiminde değişiklikler yapıldı.

Strateji, Pazarlama ve Acenteler Direktörü olarak görev yapan Uğur Kırçal, İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandı. Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi, yüksek lisansını ise Manchester Business School'da tamamlayan Kırçal, 6 yıllık uluslararası deneyimin ardından 2012 yılında BNP Paribas Cardif bünyesinde çalışıyor.

Operasyonlar Direktörü olarak görev alan Aliye Şıklaroğlu'nun sorumluluk alanlarına, Teknik ve Operasyon Birimlerinin yanı sıra Satınalma ile İdari İşler eklendi ve Şıklaroğlu, Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesine sahip olan Şıklaroğlu, 2012'den beri BNP Paribas Cardif'te çalışıyor.

Daha önce Türk Ekonomi Bankası'nda İştirakler ve Temel Bankacılık Yazılımları Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapan Mesut Sandal ise BNP Paribas Cardif Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İş Çözümleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan ve Türk Ekonomi Bankası ile Çolakoğlu Holding bünyesinde 20 yılı aşkın yöneticilik deneyimine sahip olan Sandal, 1994'den beri bilgi teknolojileri alanında çalışıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA