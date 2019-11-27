BNP Paribas Cardif'ten startup'lara destek
BNP Paribas Cardif Türkiye, inovatif çalışmaları kapsamında, girişim hızlandırma programı Hackquarters ekibi iş birliğiyle BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı'nı başlattı.
27.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:35
BNP Paribas Cardif Türkiye, inovatif çalışmaları kapsamında, girişim hızlandırma programı Hackquarters ekibi iş birliğiyle BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı'nı başlattı.
Yeni nesil girişimcileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek program, aynı zamanda sigortacılık alanındaki teknolojik yaklaşımları teşvik etmeyi hedefliyor.Türkiye ve farklı ülkelerden katılımcı startup'ların, ürün ve servislerde sigortanın geleceği, nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler, mobilite, müşteri kazanımı, satış sonrası hizmetler ve iş ortaklıkları alanlarında sunacakları yenilikçi projeler arasında ilk üç fikir ödüllendirilecek. Başvuruları 4 Aralık'a kadar sürecek programın sonuçları, 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlik ile açıklanacak.
Kaynak: DHA