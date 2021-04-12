BNB Coin Yorum: BNB (Binance) coin neden yükseldi? BNB coin daha da yükselir mi?
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BNB Coin Yorum: BNB (Binance) coin neden yükseldi? BNB coin daha da yükselir mi?

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
BNB Coin Yorum: BNB (Binance) coin neden yükseldi? BNB coin daha da yükselir mi?

BNB coin yorum: Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in çıkardığı BNB coin rekorlara doymuyor. Kısa süre önce 496$ seviyesine ulaşan BNB rekorunu tazeledi.

Yıl başında 36$ seviyelerinden işlem gören BNB 3 ayda %1200 oranında artış gösterdi. Bu yıl sadece BNB'de değil, Binance'nin çıkardığı BSC ağı üzerine kurulu diğer altcoinlerde de güzel yükselişler olduğunu gördük.

Şüphesiz BSC'nin ve BNB'nin popülerliğinin artmasının temel nedenleri arasında Ethereum'daki yüksek işlem ücretleri yatıyor.

Ethereum'daki yüksek işlem ücretlerinden kaçan kullanıcılar güvenilir platformlar arasında en çok BSC'yi tercih ediyor.

Analistler BNB ve BSC projelerindeki yükselişin Ethereum'daki işlem ücreti sorunu çözülene kadar devam edebileceğini düşünüyor. Dolayısıyla BNB yatırımcılarının Ethereum'a ilişkin güncellemeleri yakından takip etmesinde fayda görülüyor.

BNB rekordan rekora koşarken fiyatın fitili ateşleyebilecek bir haber de Binance CEO'su Changpeng Zhao'dan geldi. CZ, BNB yakma olayının bir kaç gün sonra gerçekleşeceğini paylaşarak; "Coinleri yaktığınızda sonsuza kadar tedavülden kaldırılırlar. Bu durum kalan coinlerin değerini artırır." dedi.

BNB Yakma Olayı Nedir?

Binance'nin mevcut BNB Coin yakma programına göre, her üç ay da bir Binance mevcut kârının %20'si oranında BNB'yi geri almak veya yok etmek şeklinde ortadan kaldırıyor. Bu işlemle halka arz sırasında üretilen 200 milyon BNB'nin %50 sinin piyasadan kaldırılması hedefleniyor.

Yapılan hesaplamalara göre BNB'nin hedefine ulaşması, yani 100 milyon BNB yakması için yaklaşık 10 yıl gerekiyor.

*Yatırım Tavsiyesi Değildir.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:50:47. #1.16#
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