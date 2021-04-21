BNB Coin Yorum (21 Nisan): Binance (BNB) Fiyat Analiz
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BNB Coin Yorum (21 Nisan): Binance (BNB) Fiyat Analiz

BNB Coin Yorum (21 Nisan): Binance (BNB) Fiyat Analiz
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hitap eden Binance borsasının piyasaya sürdüğü Binance Coin (BNB) yeni bir rekora doğru koşmaya devam ediyor.

Haber saatleri itibariyle 605 dolar seviyelerinden işlem görmekte olan BNB bundan sadece 9 gün öncesinde 637.44 ile rekor kırmıştı. Görülen yan seyirden sonra inanılmaz bir yükseliş yaşayarak son 24 saat içerisinde %22 değer kazanmayı başarmış durumda.

Son 24 saatlik Binance Coin (BNB) grafiğine baktığımızda oldukça istikrarlı bir yükseliş trendi görüyoruz. Kısa sürede 120 doları aşan değer kazanan popüler kripto para birimi şu anda adeta akına uğruyor. Bugün duyurulan Barcelona Taraftar Tokeni (BAR) duyurusunun ardından bu çıkışın hiç de sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü yapılan bir etkinlik çerçevesinde yatırımcılar BNB ile %30 indirimli token alma fırsatı yakalayabiliyorlar. Bunun için sadece saat 08:00 ile 11:00 saatleri arasında abonelik sürecini başlatmak yeterli oluyor. Durum bu olunca da büyük bir Binance Coin alım fırtınasıyla birlikte altcoin biriminin değeri uçuşa geçmeyi başardı.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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