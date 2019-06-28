BMW Yöneticisi, Elektrikli Otomobiller İçin Talep Olmadığını Açıkladı

BMW, Ar-Ge çalışmalarına göre sürücülerin pek talep etmediği elektrikli araçları geliştirmek için milyonlarca dolar harcıyor. Alman şirketin 2020'lerin başında Avrupa da dâhil olmak üzere kilit pazarlarda yakın zamanda yürürlüğe giren emisyon düzenlemelerine uymak için portföyüne elektrikle çalışan daha fazla araç eklemesi gerekiyor ancak elektrikli otomobillerin benzinle çalışan otomobilleri satış rakamı olarak hâlâ geçmesi pek mümkün görünmüyor.

Alman devinin üst düzey yöneticisi Klausd Frölich, "Elektrikli araçlar için müşteri talebi yok" dedi. BMW, 1970'lerin başında elektrikli otomobiller denemeye başlamıştı ve 2013'te tanıttığı i3 modelini rakiplerinin çok öncesinde piyasaya sürmüştü ancak bu araç, satış rakamı olarak istenilen başarıyı yakalayamamıştı. Frölich, elektrikli otomobillerin hâlâ satın alınamayacak kadar pahalı olduğunu ve bazı Avrupa ülkelerinde elektrik maliyetinin nispeten yüksek olduğunu savundu.

BMW, yine de elektrikli araba üretimine destek vermeye devam edecek. Şirket, 80 kilometre boyunca sadece elektrikle gidebilen bir hibrit araç geliştirmeyi planlıyor ve içten yanmalı motorların on yıllarca yıl daha kullanılacağını düşünüyor.