Bmw X7 Çok İddialı Geliyor!

BMW'nin şu anda var olan X5'ten daha büyük, üç sıralı bir araç planlarına dair yıllardır söylentiler dolaşıyordu. Şimdi ise otomobil üreticisinin en son konsepti, bu ürünün üretime oldukça yakın olduğunun kanıtı...



İLGİLİ HABER BMW'den iki harika canavar!



BMW Concept X7 iPerformance, daha önceki 8 Series ve Z4 konseptleri gibi BMW'nin serilerine gelecekte yapılacak olan eklere erken bir bakış sunuyor. Tabii ki bu sunumlar, konsept görüntüleri olmalarından kaynaklı bazı ilginç detaylara sahip.



İLGİLİ HABER Audi, BMW ve Mercedes ortak oldu!



Yeni aracın adının iPerformance kısmı, bir şarj edilebilir (plug-in) hibrid olacağını gösteriyor. Araç, muhtemelen daha önce sunulan 5 Series ve 7 Series gibi hem elektrikli hem de yanmalı motorlara sahip olacak. BMW, aracın motorları hakkında çok fazla detay vermiş değil ancak tanıtımın amacının bu olmadığı düşünülürse bunun büyük bir problem olmadığı söylenebilir.



Araca bakıldığında dikkat çeken ilk şey, muazzam boyutu. Geleneksel BMW ızgaraları, aracın ön kısmının önemli bir kısmını kapsıyor ve mümkün olduğunca ince olan farları da bu boyutu daha da öne çıkartıyor. Aracın arka kısmında ise tek bir uzun krom çizgi var ve her iki tampondaki uzun, yatay elementler araca yükseklik hissi katıyor.



Aracın iç kısmı lüksü tamamen farklı bir seviyeye çıkarsa da, halen klasik BMW tasarım öğelerini görebiliyoruz. Bilgi ve eğlence ekranı gösterge paneli ile bütünleşik ve çevrelerindeki fiziksel tuşlar BMW'nin tasarımını yansıtıyor. Konseptin her üç sırası, fazladan ayak alanı sağlayan ince koltukları ile öne çıkıyor. Tavanın büyük kısmı cam iken, aracın neredeyse her yüzeyi bir çeşit deri, ahşap ve alüminyum karışımı ile sarılmış.



Her ne kadar bunun sadece bir konsept olduğunun unutulmaması gerekse de, koltuk arkası eğlence ekranları pek çok bağlantılı teknolojiye sahip. Arka koltuklarda oturan kişiler ekranlardan kişiselleştirilmiş dijital hizmetlere ulaşabiliyor. Konseptin içerisinde bulunan LED ışıklar da bilginin aracın çeşitli kısımlarında nasıl hareket ettiğini görsel olarak sergiliyor.





















Türkiye'yi Piri ile Gezin



Cep telefonunuzu gerçek bir şehir rehberine dönüştüren Piri uygulamasını mercek altına aldık