CARMEDYA.COM – BMW, orijinal X5'in ortaya çıkmasından bu yana, son birkaç yıl içerisinde daha sportif modelleri bünyesinde barındırmaya başladı.

BMW X2 sDrive20i M Sport görücüye çıktı



Bunlardan biride yeni X2 sDrive20i M Sport. Bu model, mevcut tek motor spesifikasyonu olan xDrive28i'nin bulunduğu Kuzey Amerika'da sunulmuyor. Ancak dünyanın başka yerlerinde – örneğin Abu Dhabi'de sunulan modellerden biri. Model 2.0 litre hacminde motora ve 187 HP güç değerine sahip. Otomobilde mavi renk dikkatlerden kaçmıyor. Otomobili çok çekici kılan bu rengin yanı sıra, üzerinde sunulan jantlar ile model fazlasıyla sportif görünüyor. Modelin fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi yer almıyor.

