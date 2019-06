BMW'nin Yeni Nesil Hız Sabitleyicisi, Aracı Kırmızı Işıklarda Otomatik Olarak Durduracak

Otomobiller gün geçtikçe gelişmeye ve teknolojiyi daha derin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. BMW de bu gelişimden geri kalmadı ve yeni hız sabitleyicisini tanıttı. Yeni nesil hız sabitleyicisi, BMW'nin araçlarında hâlihazırda bulunan yoldaki hız sınırı tabelalarını algılayıp hız sabitleme sistemine geçirebilen kameraları kullanacak.

Sistem, henüz tam anlamıyla otonom bir sürüş deneyimi sunmuyor. Ancak hız sabitleyiciye gelen bu yeni özellik, sistemin otobanlarda kullanılmasının yanı sıra şehir içinde de kullanılmasının tercih edilmesini sağlayabilir. Araçta bulunan kameralarla birlikte sistem, trafik ışıklarının bulunduğu noktaların bilgisini alabilmek için aracın dahili navigasyonunu da kullanacak. Bir kırmızı ışığa gelindiğinde araç yavaşça duracakken yeşil ışık yandığında ise şoförün tekrar hız sabitleyici düğmesine basması gerekecek.

Hız sabitleyicilere gelecek yeni özellik her ne kadar kullanışlı gözükse de güvenilirliği tartışma konusu. Yeni nesil otomobiller yüksek teknoloji ile donatılmış olsalar da trafikte -özellikle İstanbul trafiği gibi kalabalık yerlerde- her an her yerden bir şeylerin aracın önüne atlayabileceği düşünüldüğünde ve trafik kazalarının fazlalığı da göz önüne alındığında, şoförün araçla daha meşgul olması gerekiyor. Yine de trafik lambalarının çokça bulunduğu alanlarda bu özelliğin kullanışlı olacağı gerçeğini kabullenmemek de doğru olmaz.