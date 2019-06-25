BMW'nin Göz Alıcı Konsept Otomobili Vision M Next Tanıtıldı

BMW, geleceğe yönelik planlarını ve yeni tasarımlarını tanıtmak için M serisini kulllanıyor. M serisinin yeni aracı, oldukça dikkat çekici olan Vision M Next oldu.

Görünüş olarak i8'i andırsa da aracın tasarımı oldukça kendine has olarak tasarlandı. Next derken neyi kastettikleri pek belli olmasa da yeni tasarım, benzinli motora ek olarak elektrikli motordan da güç alacak.

Aracın motoru hem elektrikli hem de benzinli sistemlerin birleşiminden oluşuyor. Hangi kısmın ne kadar güç sağladığını bilmiyoruz ancak araç toplamda 600 beygir güce sahip. Sadece elektrikli olarak kullanıldığında 100 kilometre menzili olan Vision M Next, 0'dan 100'e 3 saniyede çıkıyor. Aracın maksimum hızı ise 300 kilometre. Motor, plug-in elektrikli hibrit bir model ve 4 silindirli.

BMW, yeni aracın tasarımında detayları öne çıkarmak için renkli bir tasarım dilini tercih etti. Böbrek ızgaralar gayet şık olmuş. Izgaraya lazerle bir görüntü de işlenmiş durumda, bu da detaylara dikkat edenler için arabaya bambaşka bir hava katıyor. Yeni otomobilde, son dönemde kullanılmaya başlanan ve oldukça hoş gözüken Laser Wire aydınlatma kullanıldı. Cam fiberlerin fosfor ile kaplandığı bu yöntemde ışıklar tek bir noktadan çıkmak yerine yayılarak ve akıcı şekilde dağılıyor. BMW, aynı teknolojiyi arka ışıklarında da kullanıyor. Farların içinde sürüklenen bir BMW logosu da göze çarpıyor. Son olarak, herkesin bakar bakmaz gördüğü, BMW'nin "Heyecan verici Turuncu" olarak adlandırdığı bir renk de arabayı gerçekten heyecan verici kılıyor.

BMW'nin yayınladığı fotoğraflara bakınca iç tasarım konusunda firmanın elini korkak alıştırmadığını görüyoruz. Aracın üç paneli de doğrudan sürücünün önünde yer alıyor. Ön camın en üstünde de artırılmış gerçeklik kullanılan bir bilgi ekranı daha bulunuyor. Bu kadar çok verinin sürücüyü nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Yine de araçların iç panelleri en nihayetinde kişisel beğenilerle ilgili oluyor.

Aracın bir diğer özelliği de jiroskopik bardak tutucu. Sevenlerinin gerçekten çok sevdiği bu özellik, aracnızı hızlansa da, yavaşlasa da, tümsekten de geçse de içeceğinizin dökülmesini engelliyor.