BMW'nin Görüntüsüyle Normal Motorları Aratmayan Yeni Elektrikli Motor Konsepti

BMW'nin motosiklet üretimi konusunda büyük bir geçmişi olsa da elektrikli motosiklet departmanının otomobil bölümü kadar başarılı olmadığını söylemek gerekiyor. BMW, bu konuda şu an için iyi olmasa da iyileşmeye çalıştığı bir gerçek. Bugün gerçekleşen NextGen etkinliğinde de bu çabanın olası sonuçları ortaya çıktı.

Her konsept haberimizde söylediğimiz gibi, konsept araçların piyasaya çıkacağına dair hiçbir teminat bulunmuyor. Konsept araçlar genellikle bir şirketin neler yapabileceğini gösteren teknolojiler olduğu için bu araçla birlikte BMW'nin gelecekte bizlere ne gibi şeyler sunabileceği hakkında bir fikrimiz olacak.

Yıllardır çift silindirli boxer motorlarla anılan bir marka için elektrikli motorlara geçmek oldukça zor bir işlemdi. Başarılı bir elektrikli motor üretmek isteyen BMW, hem (doğal olarak) elektrikli bir motor üretmek zorundaydı hem de kullanıcıların diğer BMW motorlardan alışık olduğu unsurları aracında sunmalıydı.

BMW Motorrad'in baş tasarımcısı Edgar Heinrich, motorun tasarımını yaparken BMW Motorrad'in karakteristik özelliklerini de araca taşıdığını belirtti. Bunu yaparken de normalde motorun bulunduğu alana aracın bataryalarını ve soğutma sistemini koydu.

Motorunun yanı sıra yeni konsept aracını da duyuran BMW, yeni elektrikli spor aracı Vision M Next'i hayranlarıyla tanıştırdı.