BMW NEXTGen Etkinliği, 4 Yılda 25 Farklı Elektrikli Model Üretecek

BMW Gelecek Planlarını 'NEXTGen' ile dünyaya duyurdu



BMW NEXTGen etkinliği ile gelecek planları ortaya çıktı.

BMW Group iletişim planının bir parçası olarak hayata geçirdiği #NEXTGen etkinliğiyle, gelecek nesil mobilite ve bu yoldaki gelecek adımlarını katılımcılar ile paylaştı. BMW 2025 yılı için koyduğu hedefleri revize ederek, 2023 yılında 25 elektrikli modeli yollarla buluşturmaya hazırlanıyor.

BMW AG, 'NEXTGen' etkinliği ile "Geleceğin Otoyolu 2025" hedefi çerçevesinde, elektromobilite konusundaki genişleme planını yeniden revize etti. 2025 yılına kadar 25 elektrikli modeli yollarla buluşturmayı planlayan BMW, bu hedefini 2 yıl öne çekerek 2023 yılını yeni tarih olarak belirledi. Ar-Ge süreci devam eden yeni modeller, elektrik, şarj edilebilir hibrit ve içten yanmalı motorlara uygun esnek yapıları sayesinde değişken koşullara rahatlıkla ayak uydurabiliyor.

Krüger: 4 yılda 25 farklı elektrikli model üreteceğiz.



BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Harald Krüger de sürdürülebilir mobiliteye doğru giden yolda dönüşüm için vites yükselttiklerini belirterek şunları söyledi: "Geride bıraktığımız son 2 yılda, yollarla buluşturmaya hazırlandığımız pek çok modelin kararını verdik. 2021 yılı itibariyle, 2019 yılında ulaştığımız elektrikli ve hibrit otomobil satış rakamlarımızı ikiye katlamış olacağız. Planladığımızdan iki yıl daha erken yani 2023 yılı itibariyle 25 elektrikli ve hibrit motora sahip modelimizi yollarla buluşturacağız. 2025'e doğru elektrikli ve hibrit otomobil satışlarımızda dikkat çekici bir büyüme yakalayacağımızı öngörüyoruz. Bu otomobillerimizin her yıl satış rakamlarını ortalama yüzde 30 oranında artmasını bekliyoruz. Bu noktada gelecek vizyonumuz oldukça net: Sürdürülebilir bir yöntemle üretilen sürdürülebilir mobilite. 2020 yılından itibaren, dünya genelinde, bulunduğumuz tüm noktalarda ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağız. Sosyal sorumluluğumuzu bu şekilde ortaya koyacağız. Emisyonsuz sürüş hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Aynı zamanda çalışanlarımıza, yatırımcılarımıza ve hissedarlarımıza karşı duyduğumuz kurumsal sorumluluğun da bilincindeyiz."

BMW Group: Elektromobilite'nin öncüsü.



BMW Group, 2019 yılı sonu itibariyle 500.000'in üzerinde elektrikli ve hibrit otomobil satışı gerçekleştirmiş olacak.Bugüne kadar dünya genelinde 150.000 adetten fazla satan tamamen elektrikli ilk BMW modeli BMW i3'ün yanı sıra, bu yıl üretimi başlatılacak olan tamamen elektrikli MINI de bu hedefte grubun önemli destekçilerinden birisi olacak. Ayrıca 2020 yılında da yine %100 elektrikli BMW iX3, 2021 yılında da BMW iNEXT ve BMW i4 modelleri de yollarla buluşacak. Otomotiv endüstrisinde en fazla plug-in hibrit model seçeneği sunan marka olan BMW, 3 Serisi, 7 Serisi, ve BMW X5 modellerinin yanı sıra, bu yıl BMW X3 plug-in hibrit modelini de tanıttı. Uzatılan elektrik menzilleri ile dikkat çeken bu modellerin yanına, bu yaz sonu itibariyle 5 Serisi ve 2 Serisi Active Tourer modelleri de eklenecek. Önümüzdeki yıldan itibaren BMW X1 ve BMW 3 Serisi Touring modelleri de şarj edilebilir hibrit modelleri ile tercih edilebilecek.

BMW eDrive Zone sürüş alışkanlıklarını değiştirecek.



2020 yılından itibaren BMW'nin plug-in hibrit modellerinde standart olarak sunulacak BMW eDrive Zones fonksiyonu sayesinde otomobiller, şehirlerin 'yeşil alan' olarak belirlenen emisyonsuz bölgelerini otomatik olarak algılayacak. Bu alana girdiğini algılayarak tamamen elektrikli modda hareket edecek hibrit BMW modelleri, tamamen elektrikli BMW modellerinde olduğu gibi en çevreci hali ile kullanılabilecek.

Otomobiller 'moduna' göre kendini ayarlayacak.



Gelecekte sürücüler otomobilin otonom olarak ilerlemesi için EASE modunu seçerken, direksiyonun kendinde olmasını istedikleri durumlarda ise BOOST modunu tercih edecek. 'EASE your life yani hayatını kolaylaştır ve BOOST your Moment yani anın tadını çıkar tanımlamalarıyla önümüzdeki dönemde üreteceği modellerde sunulacak olan sürüş modlarını tanıtan BMW, otomobillerin artık sadece bir ulaşım aracı olmadığını aksine insanların rahatlayacağı, eğlenebileceği gerektiğinde konsantrasyon sağlayabileceği bir ortam olduğunu savunuyor. Diğer taraftan gerçek bir sürüş makinesi olmasının yanı sıra; kullanıcılarına daha önce deneyimlemedikleri sürüş deneyimlerini de sunabilecek. Kısacası otomobiller insanların ihtiyaçlarına göre yeni türde bir yaşam merkezi haline dönüşebilecek.

BMW'nin geleceği, Vision M NEXT'te gizli.



BMW'nin geleceği ile ilgili önemli fikirler veren otomobillerden birisi de dünya tanıtımı NEXTGen etkinliğinde yapılan BMW Vision M NEXT oldu. Bu noktada BMW'nin en dikkat çekici modellerinden biri olan BMW Vision M Next konsepti de ilk kez burada sergilendi. BMW'nin elektrikli spor otomobil geleceğine ışık tutan modeli BMW Vision M NEXT, tamamen sürücü odaklı olarak tasarlanmış. 2018 yılında ilk kez tanıtılan BMW Vision iNEXT ile birlikte sergilenen BMW Vision M NEXT, BMW'nin deneyim dünyasındaki EASE ve BOOST tanımlarını en iyi şekilde yansıtıyor.

100 km elektrikli menzil, 0-100 km/s hızlanması 3 saniye.



Öncüsü BMW i8'e benzer bir tasarıma sahip olan Vision M Next, BMW'nin spor otomobil DNA'sının geldiği son noktayı temsil ediyor. Tıpkı i8'de olduğu gibi hibrit motor ile donatılan Vision M NEXT, çift tonlu gövde rengi, karbon-kompozit detayları ve yukarı doğru açılan kapıları ile dikkat çekiyor. Vision M NEXT, arka cam detayı ve stop lambalarının içerisine gizlenmiş BMW logoları gibi detaylarla da BMW'nin spor otomobil tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen BMW M1'e de göndermelerde bulunuyor. Şarj edilebilir hibrit olarak tasarlanan BMW Vision M NEXT, 4 silindirli turbo benzinli motor ve elektrikli motorları ile toplamda 600 bg güç üretiyor. Son hızı saatte 300 km/s olan BMW Vision M NEXT, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 3 saniyede tamamlıyor. BMW Vision M NEXT 100 kilometrelik elektrikli sürüş modu ile şehir içerisinde sıfır emisyon ile yol alabiliyor. BMW Vision M NEXT hem ön farlarında hem de arka stop lambalarında Laser Wire teknolojisini kullanıyor. BMW Vision M NEXT ayrıca, Yüz tanıma özelliği sayesinde aracın tanımlı kullanıcısı yaklaştığında kapıları otomatik olarak açıyor.

Amazon Alexa BMW'de.



BMW'nin yeni modellerinde kullanıma sunduğu BMW Intelligent Personal Assistant'ın yanı sıra Amazon Alexa da otomobilden yönetilebilecek. BMW ve MINI modellerinden kullanılabilen Amazon Alexa, hava durumundan trafik bilgisine, spor müsabakalarından sesli kitaplara kadar pek çok konuda sürücü ile sesli komut üzerinden iletişime geçebilecek. Ayrıca halihazırda Alexa kullanıcısı olanlar da otomobillerini kullanırken evlerindeki klima sisteminden garaj kapısına kadar pek çok fonksiyonu da kullanabilecek. Ayrıca BMW Dijital anahtar sayesinde cep telefonlarındaki NFC özelliği sayesinde otomobil anahtarına ihtiyaç duymadan aracın kapıları açılıp otomobil kullanılabilecek.

Üç elektrik motoruyla 720 bg güç üretiyor



BMW Group etkinlikte yeni deneysel elektrikli otomobili Power BEV'i de sergiledi. 5'inci nesil 3 elektrik motor ile donatılan BMW 5 Serisi; teknik anlamda BMW'nin üretebileceği elektrikli otomobillerin ne kadar güçlü olabileceğini ortaya koyuyor. Elektrik motorlar birlikte çalışarak otomobilin tam 720 bg güç üretmesine ve bu sayede de 0-100 km/s hızlanmasını; 3 saniyenin altında gerçekleştirmesine imkan tanıyor. BMW'nin genlerinden gelen sportif sürüş keyfini yansıtmak amacı ile geliştirilen bu prototip; sadece düzlüklerdeki hızlanmalarıyla değil aynı zamanda virajlı yolda sunduğu performansla da dikkat çekiyor. Şasi ve motor mühendislerinin ortak çalışması sonucunda geliştirilen prototipin arka aksında yer alan elektrik motorları birbirinden bağımsız çalışarak, üstün bir sürüş zevki vadediyor.

Kendi kendine sahibinin yanına kadar geliyor



Etkinlikte dördüncü seviye otonom araç teknolojisini sergileyen BMW, 7 Serisi üzerinde geliştirdiği prototipini de katılımcıların deneyimlemesini sağladı. Kullanıcısını cep telefonu lokasyonu üzerinden bularak yanına gelen ve tamamen sürücüsüz olarak şehir trafiğinde kolaylıkla ilerleyebilen otonom sürüş teknolojisi çok kısa bir süre sonra hayatımızdaki yerini alacak. 2021 yılında yollarla buluşacak olan BMW iNEXT, BMW'nin ilk Level 3 otonom sürüş sistemine sahip model olacak.

6 dünya premieri gerçekleşti.



BMW Group düzenlediği NEXTGen etkinliği ile gelecek teknolojilerini, ürün ve hizmetlerini sıra dışı bir organizasyonla dünyaya tanıttı. Uluslararası birçok gazeteci, analist ve diğer hissedarların katıldığı NEXTGen etkinliklerinin ilki BMW'nin Münih'teki merkezi BMW Welt'de gerçekleştirildi. 6 dünya premieri ve 2 yepyeni konsept otomobilin tanıtıldığı etkinlikte yer alan modeller, markanın en son teknolojik gelişimini temsil eden 'D+ACES' (Design, Autonomous Driving, Connectivity, Electrification, Services) odağı çerçevesinde geliştirildi.

Yeni BMW 3 Serisi Touring



Yeni BMW 3 Serisi Touring'in 6. nesli, sportif yetenekleri ve çok yönlülüğü ile premium orta segmentteki standartları yeniden belirliyor. Yeni BMW 3 Serisi Touring, 8 cm kadar artan uzunluğu ile 4.71 metreye; 5 cm kadar iyileştirilen genişliğiyle 1.83 metreye; yüksekliği ise 5 mm artışla 1.44 metreye ulaşıyor. 41 mm genişletilerek 2,851 mm'ye ulaşandingil mesafesi ve geniş parçaları, otomobilin çevik ve dengeli bir yol tutuşuna sahip olmasına katkıda bulunuyor.

Standart olarak LED farlar ile sunulan Yeni BMW 3 Serisi Touring; uzun huzmeli far modunda maksimum aydınlatma mesafesini 530 metreye çıkaran ve göz kamaştırmayan Adaptif BMW Laserlight seçeneği ile opsiyonel olarak sunuluyor. 2020 yılında plug-in hibrit seçeneği ile de alınabilecek; Yeni BMW 3 Serisi Touring, Advantage, Sport Line, Luxury Line and M Sport donanım seçenekleri ile daha fazla kişiselleştirmeye olanak sağlıyor.

Yeni BMW M8 Coupé/ Cabrio, Yeni BMW M8 Competition Coupé/ Cabrio



BMW, model yelpazesinin zirvesinde dört yeni yüksek performanslı spor otomobille atağa geçiyor ve Yeni BMW M8 Coupé; Yeni BMW M8 Cabrio, Yeni BMW M8 Competition Coupé ve Yeni BMW M8 Competition Cabrio modelleri ile yüksek performanslı ürün gamını genişletiyor. Otomobillerde yüksek devirli M TwinPower Turbo teknolojisine sahip V8 motor bulunuyor. 750 Nm tork, 600 beygir güce sahip Yeni BMW M8 Coupé ve Yeni BMW M8 Cabrio ile birlikte 625 beygirlik güç üreten Yeni BMW M8 Competition Cabrio ve Yeni BMW M8 Competition Coupé modelleri performansın sınırlarını zorluyor.

Yüksek performanslı güç ünitesi Drivelogic 8 ileri Steptronic şanzımanla bir araya geliyor; M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi ile otomobilin gücü yollara aktarılıyor. Modelin şasi teknolojisinin en dikkat çeken noktalarından olan ve M versiyona özgü sürücüye iki farklı fren hissi ayarı sunan; Entegre Fren Sistemi de otomobillerde yer alıyor. Motor; şanzıman ve şasinin performans odaklı karakterleri, Yeni BMW M8 Coupé ve Yeni BMW M8 Cabrio'nun 0 'dan 100 km'ye 3.3 ve 3.4 saniyede ulaşmalarını sağlıyor.Yeni BMW M8 Competition Coupé, 0 'dan 100 km'ye 3,2 saniyede, Yeni BMW M8 Competition Cabrio ise 0 'dan 100 km'ye 3,3 saniyede ulaşıyor.

Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé.



BMW 8 Serisi'nin, Coupé ve Cabrio seçeneklerinden sonra üçüncü gövde tipini temsil eden Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé; 4 kapılı bir sedanın sunduğu konfor ve kullanışlılık özellikleriyle; bir Coupé otomobilden beklenen sportif tasarım ve sürüş keyfini bir araya getiriyor.Özgün karakteri; gülümseten performansı ve dinamizmi ile güç ve zarafet tutkunları için tasarlanan; Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé, segmentinde doğrudan iki kapılı bir spor otomobilden üretilen tek model olarak öne çıkıyor.

İçerisinde kontrol sistemleri ve bağlanabilirliğindeki en son yenilikleri de bulunduran Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé'nin karakteristik 4.4 litrelik 530 beygir ve 750 Nm torka sahip en güçlü versiyonu M850i xDrive, 0'dan 100'e 3.9 saniyede ulaşıyor. Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé, 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 3 litrelik sıralı 6 silindirli motorla 0'dan 100'e 5.2 saniyede ulaşan 840i ve 0'dan 100'e 4.9 saniyede ulaşan 840i xDrive versiyonları ile otomobil severlerin seçim yelpazesi genişletiyor. Ayrıca 320 beygir güç ve 680 Nm tork sağlayan 3 litrelik dizel motor ise 840d xDrive modelinde sunuluyor.

Yeni BMW X1



Yeni BMW X1, cesur, sportif ve aynı zamanda çarpıcı görünümü ile SAV segmentinde; devam eden başarı hikayesine yeni bir sayfa daha ekliyor. Otomobilin ön kısmı, merkezde birleşen daha büyük Böbrek Izgara'lar, daha büyük hava girişleri ve Adaptif Led Far'lar ile dikkat çekiyor. Arka kısımda ise BMW'nin yeni tasarım dilini yansıtan değişikliler ön plana çıkıyor. Benzinli ve dizel modeller arasında, 116 beygir güç, 270 Nm tork üreten sDrive16d, 140 beygir güç, 220 Nm tork üreten sDrive18i; 231 beygir güç ve 450 Nm tork üreten xDrive25d, 231 beygir güç ve 350 Nm tork üreten xDrive25i seçenekleri yer alıyor. Ayrıca 125 beygir güç ve 220 Nm tork üreten plug-in hibrit teknolojisine sahip xDrive25e'nin üretimine ise 2020 Mart ayında başlanacak. Bu versiyonda, benzinli motorun ürettiği güç ön tekerleklere iletilirken, elektrikli motorun ürettiği 95 bg ve 165 Nm'lik tork ise arka tekerleklere güç sağlayacak. 9.7 kwh'lik lityum iyon batarya, otomobile 50 kilometre elektrikli menzil sunacak.

Kaynak: Teknotalk.com