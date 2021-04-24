BMW iX'in dijital lansmanına ödül geldi

BMW Group’un dijital etkinliği #NEXTGen 2020, tasarım dünyasının Oscar’ı kabul edilen “iF Design Awards”da altın ödüle layık görüldü.

CARMEDYA.COM – BMW Group'un dijital etkinliği #NEXTGen 2020, tasarım dünyasının Oscar'ı kabul edilen "iF Design Awards"da altın ödüle layık görüldü.

Alman Tasarım Konseyi tarafından bir araya getirilen jüri, BMW Group'un yenilikçi sunum formatını iletişim disiplininde "iF Design Award 2021" kazananı olarak açıkladı. Yarışmadaki en yüksek ödül olan Altın Ödül, BMW iX'in sanal tasarım dünya galasına verildi. Jüri, BMW Group'un yeni teknoloji amiral gemisinin açıklanmasının iletişimde yeni standartlar belirlediğini belirtirken, BMW sayesinde dijital etkinliklerin seviye atladığına vurgu yaptı.

BMW Group, #NEXTGen 2020 için seçilen sunum formatı ile hem dijital çağın teknolojik olanaklarını hem de devam eden salgının koşullarını hesaba kattı.

BMW iX'in yanı sıra MINI Vision Urbanaut ve BMW Motorrad Concept CE 04 gibi çığır açan konseptlerinin yanı sıra yapay zekaya odaklanan eğlenceli video klipler, yeni BMW Sürüş Simülasyon Merkezi, elektrikli sürüş sistemleri sergilendi. Film katkıları, röportajlar ve panel tartışmaları, gelecekteki bireysel mobilitenin çehresini şekillendirmede yer alan en son teknolojiler, iş birlikleri ve gelecekteki eğilimler hakkında arka plan bilgileri katılımcılara aktarıldı. Ayrıca yayın platformları tarzında üretilen bilgilendirici ve eğlenceli "Chasing iNEXT" bilgi-eğlence video serisi, BMW iX'e olan merakı #NEXTGen 2020 öncesinde artırmıştı.

Kaynak: Carmedya.com