Bmw Group Üretimde Yüzde 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçmeyi Hedefliyor

BMW Group, 2020 yılına kadar üretim gerçekleştirdiği tesislerinin tamamında yüzde 100 çevreci enerjiye geçmeyi amaçlıyor.

Yeni BMW X3 üretimini gerçekleştirdiği Güney Afrika'daki Rosslyn Fabrikası'nda, 2018 yılı sonuna kadar sadece geri dönüşümden elde edilen elektrik enerjisini kullanmayı hedefliyor. BMW Group, üretim gerçekleştirdiği bütün tesislerinde 2020 yılına kadar tamamen çevreci enerji kullanmayı amaçlıyor.

Yeni BMW X3'ün üretildiği Güney Afrika'daki Rosslyn Fabrikası da bu yıl sonuna kadar, ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini geri dönüşümden elde edecek. İhtiyaç duyulan enerjiyi Bronkhorstspruit'taki Bio2Watt biyolojik gaz üretim tesisinden alan Rosslyn Fabrikası, 2018 yılı sonuna kadar kullanacağı elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edecek.

Beefcor tarafından yönetilen, Güney Afrika'nın en büyük besi tesisinin yanına inşa edilen "Bio2Watt", bu sayede ihtiyaç duyduğu temel "yakıt" olan hayvan dışkısına istediği zaman ulaşabiliyor. Her yıl 25 bin sığırın yaklaşık 40 bin tonluk gübresinin yanı sıra 20 bin ton organik atığı biyogaza dönüştüren tesis, bu gazı kullanarak elektrik üretimi sağlıyor. Burada üretilen elektrik, daha sonra BMW gibi elektrik enerjisine ihtiyaç duyan firmalar tarafından satın alınıyor.