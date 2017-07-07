Bmw'den Heyecanlandıran Tanıtım!

Geçtiğimiz hafta BMW'nin elektrikli araçları geliştirmek için 5.8 milyar dolar harcadığı ve bu masrafı karşılamak için ürünlerini standartlaştırmayı (örneğin şu anda sahip olduğu 100 farklı direksiyondan daha az seçenek sunarak) planladığı açıklanmıştı. Bu devasa değişimin bir parçası olarak da i5, 3 serisi gibi daha popüler araçların elektrikli sürümlerine yerini bırakacak. Şimdi de piyasaya sürülebilecek yeni elektrikli araç i8 roadster modelinin yeni görüntüleri sunulmuş durumda.



BMW i8 Roadster - Available in 2018.



BMW, yayınladığı video içerisinde aracın "üstü açık sürüş keyfi" ve "neredeyse tamamen sessiz ve sıfır yerel emisyonlu" gibi özelliklerine işaret etmekte.



Daha önce i8 roadster'i pek çok kez görmüştük. 2012 yılında konsept formu bulunan aracın daha yakın zamanlarda da üstü açık ve kapalı olarak görüntüleri internete sızmıştı. Ancak BMW'nin kısa tanıtım videosu, şu ana kadar edinen en net görüntü olmakta.



Doğal olarak bu araç sabit tavanlı i8'in alüminyum kasasını ve karbon-fiber destekli plastik hücresini paylaşacak. İ8 coupe'nin toplam 357 beygirgücü hibrit gücü ve 420 pound-feet torkunun değişmeyeceği tahmin edilmekte. Araç, 0-100km hızına 4.2 saniyede ulaşabilmekte ve 2014 yılında Autoblog tarafından "Yılın Teknoloji Aracı" olarak seçilmişti. Bu aracın sunulacağı uzun bir süredir duyulmaktaydı ve en son söylentiler 2019 yılında satışa sunulacağını belirtmekteydi. Bu video ile görünene göre de artık bu söylentiler gerçekleşiyor olabilir...



