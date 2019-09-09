BMW 520i 200.000 TL'ye %0 Faiz Fırsatı, Eylül Ayına Özel Cazip Fırsatlar

09.09.2019 03:20

BMW'den Eylül Ayına Özel Cazip Fırsatlar

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Eylül ayına özel BMW 5 Serisi, BMW 4 Serisi, BMW 2 Serisi Active Tourer ve BMW i3 modelleri ile birlikte BMW X ailesi ürünlerinde otomobilseverlere cazip olanaklar sunuyor. Ayrıca hayalindeki BMW'yi online olarak satın almak isteyen BMW tutkunları, "BMW'ni Bul" üzerinden istedikleri BMW modelini bularak rezerve edebiliyorlar.



BMW 520i 200.000 TL'ye %0 Faiz Fırsatı.

Yarı otonom sürüş teknolojisi, harekete duyarlı komut sistemi, fren fonksiyonlu cruise control gibi üstün teknolojileriyle sınıfında fark yaratan BMW 520i, Eylül ayı boyunca 200.000 TL'ye 15 ay %0 faiz avantajıyla sunuluyor. İlave olarak, BMW 418i Coupé, BMW 418i Gran Coupé ve BMW X2 xDrive18i modelleri 100.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı ile satın alınabiliyor.



Elektrikli Sürüş Keyfine Özel 100.000 TL'ye %0 Faiz Avantajı.

Eylül ayında geçerli olan kampanya süresince %0 Faiz ile % 100 elektrikli sürüş keyfi yaşatan BMW i3 modelinde 100.000 TL kredi fırsatı sunuluyor. Ayrıca, yeni bir BMW i3'e sahip olan sürücülere özel orijinal BMW i aksesuarı olan şarj kablosu ve ChargeNow üyelik kartı hediye ediliyor.



BMW X Modellerinde Cazip Koşullar.

Sportif tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken Yeni BMW X1, Eylül ayına özel 100.000 TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi avantajı ile BMW tutkunlarını showroomlara bekliyor. Ayrıca diğer BMW X modellerinde sunulan avantajlı fiyatlar ve takas fırsatları, BMW X5 modelinde 25.000 TL'ye, BMW X3'te ise 20.000 TL'ye varan cazip takas desteği ile devam ediyor.

Kaynak: Teknotalk.com