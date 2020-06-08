BMW 5 Serisi makyajlandı Alman otomobil üreticisi BMW, dijital bir lansman ile makyajlanan 5 Serisi model gamını tanıttı.

Alman otomobil üreticisi BMW, dijital bir lansman ile makyajlanan 5 Serisi model gamını tanıttı.

İç ve dış tasarımdaki yeni dokunuşlarla güncel görünümüne kavuşan model ailesinde mild-hibrit teknolojisi de sunulmaya devam ediyor.

Makyajlı 5 Serisi Sedan gibi, 5 Serisi Touring de Kasım ayından itibaren bir plug-in hibrid tahrik sistemi ile satışa sunulacak. 48V marş jeneratörü ile kulanılan mild-hibrit teknolojisi, PHEV ve M550i xDrive modelleri hariç dört veya altı silindirli motor seçeneklerinin hepsinde yer alacak.

Güncellenen iç mekan özellikleri arasında BMW'nin Akıllı Kişisel Asistanı ve Akıllı Telefon Entegrasyonu da dahil olmak üzere, en yeni işletim sistemi 7.0 tarafından desteklenen 12.3 inçlik daha büyük bir Merkezi Bilgi Ekranı bulunuyor. Yeni 5 Serisi ayrıca, direksiyon ve şerit kontrol asistanı ile aktif hız sabitleyici gibi özellikler de dahil olmak üzere en yeni kamera ve radar tabanlı sürüş asistanı sistemlerinden faydalanıyor.

Mevcut neslin piyasaya sürülmesinden bu yana dünya çapında 600 binden fazla satış rakamına imza atan model gamında satış rakamlarında öne çıkan modeller BMW 5 Serisi Sedan ve Touring… Her iki model de Bavyera'da bulunan Dingolfing fabrikasında üretilecek. BMW 5 Serisi Sedan aynı zamanda markanın üretim ortağı Magna Steyr tarafından Avusturya'nın Graz kentinde de üretiliyor olacak.

Dış tasarım

Aracın dış tasarımında dikkat çeken en önemli yenilik hiç kuşkusuz önde çift böbrek tasarımında karşımıza çıkıyor. Çift böbrek formu artık daha ince bir tasarımla daha aşağıya konumlandırılmış ve tek çerçeve ile yekpare bir görünüm elde edilmiş. Bununla birlikte farların daha ince konturu, klasik görünüme modern bir dokunuş getiriyor.

Standart tam LED farlar, hassas ve modern bir ışık grafiği oluşturmak için iki U şeklinde gündüz sürüş lambasını içeriyor. Özel bir paket ile isteyenler matris teknolojisine sahip Adaptif LED farlara veya Uzun Far Asistanı da dahil olmak üzere BMW Laserlight'lara yükseltme yapabiliyor. Bu far yükseltmeleri iki L şekilli gündüz sürüş aydınlatmalarını içeriyor.

BMW Laserlight teknolojisinin en yeni nesli, aydınlatma aralığını 600 metreye kadar artırıyor ve mavi bir lazer efekti içeriyor. Hem uyarlanabilir LED hem de Laserlight yükseltmelerinde, müşteriler daha da sportif bir ön profil estetiği için isteğe bağlı 'BMW Individual Lights Shadow Line'ı seçebiliyor. Hem SE hem de M Sport trim seviyelerinin ön ızgarası da daha büyük ve daha belirgin hava girişleriyle yeniden tasarlanmış.

LED arka lambalar artık L motifini C şekline dönüştüren ek bir üst çıkıntı ile sunuluyor. Karartılmış lens çerçevesi, daha ince ve modern bir stop lambası görünümü sunuyor. Yeniden tasarlanan arka bölümde trapezoid formlu egzoz çıkışları ve sedan versiyonlarda daha sportif görünüm sunan difüzör yer alıyor.

M Sport paketiyle birlikte yeni 19" ve 20" jant seçenekleri sunulurken, 1000 adetle sınırlı sayıda satışa sunulacak M Sport Edition'da ise Donington Grisi ve Tanzanite Mavisi olmak üzere iki özel metalik gövde rengi ve farklı tasarıma sahip 20" jantlar aracı farklı kılacak.

İç tasarım

Güncelleme sadece aracın dış çizgilerin değil, iç mekan tasarımında da kendisini gösteriyor. Daha önce 10,25 inç olan Merkezi Bilgi Ekranı boyutu 12,3 inç'e yükseltildi ve markanın en yeni işletim sistemi 7.0 tarafından destekleniyor. Standart donanımda 10.25 inçlik ekran bulunurken, büyük ekran opsiyonel olacak.

BMW 5 Serisi, Türkiye'de, standart olarak sunulan Adaptif LED Farlar, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu Akıllı Telefon Arayüzü, gelişmiş özelliklere sahip Sürüş ve Park Asistanlarına ek olarak lansmana özel olarak Harman Kardon Ses Sistemi, BMW Live Cockpit Professional, Kablosuz Şarj özellikli Akıllı Telefon Bağlantı sistemini içeren "Special Edition" yapısıyla satışa sunulacak.

5 Serisi için geliştirilen sürücü destek sistemleri, hem uzun yolculuklarda sürüş konforunu artırmaya hem de sürücünün net bir görüşe sahip olmadığı durumlarda güvenliği artırmaya olanak sağlıyor.

Standart olarak sunulan Sürüş Asistanı ile gelen Şerit Terk Uyarısı ve yola paralel alanlara otomatik olarak park edilmesini ve paralel park yerlerinden otomatik manevra yapılarak çıkılmasını sağlayan Park Asistanı, modelin işlevselliğini artıran özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca, direksiyon hareketlerini kaydeden ve daha sonra aracı 50 metre boyunca sürücünün müdahalesine gerek duymadan sıkışık ya da karmaşık alanlardan kolaylıkla çıkarabilen Geri Sürüş Asistanı, Yeni BMW 3 Serisi ve Yeni BMW 1 Serisi'nin ardından BMW 5 Serisi'nde de sunuluyor.

Gösterge paneli çevresinin yeni üç boyutlu tasarımı, sürücü destek sistemlerinin durumu ve olası eylemler hakkında gelişmiş bir genel bilgi sağlarken, genişletilmiş işlevselliğe sahip BMW Akıllı Kişisel Asistan, artık BMW 5 Serisi'nde standart bir özellik olarak yer alıyor. Akıllı Telefon Entegrasyonu işlevi artık hem Apple CarPlay hem de Android Auto ile uyumlu çalışıyor.

SE için yeni katlanır aynalar, ön elektrikli bel desteği ve park asistanı da sunuluyor. Otomatik klima, DAB radyo, Connected Package Professional ve BMW Live Cockpit Professional ile konfor, rahatlık ve bağlanabilirlik artırılıyor.

Kasım 2020'den itibaren tamamen yeni altı silindirli 545e xDrive Sedan ve dört silindirli 530e sDrive/ xDrive Touring de dahil olmak üzere dördüncü nesil pil teknolojisine sahip takılabilir hibrit modeller aileye katılıyor. Ayrıca en yeni nesil BMW eDrive teknolojisi, BMW 530e Sedan'da ve ilk kez 530e Touring'de dört silindirli benzinli motor ile kullanılacak.

BMW 5 Serisi Türkiye'de ise; 170 bg güç üreten 1.6 litrelik 520i benzinli, 252 bg güç üreten 2.0 litrelik 530i xDrive benzinli ile 190 bg güç üreten 2.0 litrelik 520d xDrive dizel motor seçenekleri ile Temmuz ayından itibaren otomobil severlere sunulacak.