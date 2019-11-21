BMW 10 milyar euroluk pil siparişi verdi
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BMW 10 milyar euroluk pil siparişi verdi

Şirketten yapılan açıklamada Çinli Comtemporary Amperex Technology (CATL) şirketinde 2018 yılında verilen 4 milyar euroluk siparişin 7,3 milyar euroya çıkarıldığı ayrıca Samsung SDI ile de 2,9 milyar euroluk tedarik anlaşması imzalandığı belirtildi

21.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:34
BMW 10 milyar euroluk pil siparişi verdi

Alman otomotive devi Çin'den 10 milyar euroluk pil siparişi verdiğini duyurdu.


Şirketten yapılan açıklamada Çinli Comtemporary Amperex Technology (CATL) şirketinde 2018 yılında verilen 4 milyar euroluk siparişin 7,3 milyar euroya çıkarıldığı ayrıca SDI ile de 2,9 milyar euroluk tedarik anlaşması imzalandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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