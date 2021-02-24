BMMYK Türkiye Temsilciliğine atanan Leclerc, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilciliğine atanan Philippe Leclerc, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya'yı makamında ziyaret eden Leclerc'e BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marie Garelli, BMMYK İstanbul Sorumlu Saha Müdürü Fatih Elkaddah, BMMYK İstanbul Hukuk İşleri Müdür Yardımcısı Can Vodina, BMMYK İstanbul Kıdemli Mülteci Koruma Sorumlusu Selçuk Şatana eşlik etti.

Leclerc'e görevinin hayırlı olması dileğinde bulunan Yerlikaya, uluslararası kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya önem verdiklerini ifade etti.

Göç ve uluslararası koruma alanında yürütülen faaliyetlerin ele alındığı görüşmede Yerlikaya, iş birliğinin sürdürülmesi için temennilerde bulunarak Leclerc'e görevinde başarılar diledi.

Philippe Leclerc ise Türkiye'nin misafirliğinin önemli olduğunu belirterek, göç konusunda yürütülen çalışmalar, salgın döneminde mültecilere yönelik yapılan yardım faaliyetleri ve Valilik tarafından alınan önlemler için Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek'in de yer aldığı görüşme, istişarenin ardından tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük