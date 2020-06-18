BMMYK'den kritik rapor: 2019 yılında 79.5 milyon kişi yerinden edildi
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BMMYK'den kritik rapor: 2019 yılında 79.5 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) açıkladığı verilere göre 2019 yılında 79.5 milyon kişinin zorunlu göç nedeniyle yerinden edildiğini duyurdu.

BMMYK'den kritik rapor: 2019 yılında 79.5 milyon kişi yerinden edildi
18.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:05

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) açıkladığı verilere göre 2019 yılında 79.5 milyon kişinin zorunlu göç nedeniyle yerinden edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, (BMMYK) yeni yayımladığı raporda 2019 yılında 79.5 milyon kişinin zorunlu göç nedeniyle yerinden edildiğini duyurdu. BMMYK, dünyanın yüzde 1'inden fazlasını oluşturan 79.5 milyon mülteci ve  için uluslararası toplumu daha fazla yardım etmeye çağırdı.

 9 YILDA YAKLAŞIK İKİ KAT ARTTI

BMMYK'nın  yıllık olarak yayımladığı raporda aynı zamanda söz konusu sayının 2010'un sonundan bu yana yaklaşık iki kat arttığı belirtildi. Topluluğu oluşturan yüzde 38-43'ün ise çocuk olduğunu tahmin ediyor. Yerinden edilmiş 45.7 milyon insanın yarısından fazlası kendi ülkelerindeki diğer bölgelere kaçarken, 4.2 milyonu iltica talebinin sonucunu beklerken yerinden edilmiş kişilerden; 29.6 milyonu ise mülteci ve zorla kendi ülkelerindeki yerlerinden edilmiş insanlardan oluşuyordu.

SON BİR YILDA 10 MİLYON KİŞİ ARTTI

Ülke içinde yerinden olmuş kişilerin ve mültecilerin sayısı son bir yılda 10 milyon arttı. Suriyeli mültecilerin toplam sayısının altıda birini oluşturduğunu tahmin ediliyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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