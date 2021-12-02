BMGK üyesi Nijer'den "Libya seçimlere hazır değil" değerlendirmesi - Haberler
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BMGK üyesi Nijer'den "Libya seçimlere hazır değil" değerlendirmesi

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BMGK üyesi Nijer'den

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Üyesi Nijer'in BM Daimi Temsilcisi Abdou Abarry, Libya'da özgür, güvenilir ve demokratik seçimler için koşulların sağlanmadığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Üyesi Nijer'in BM Daimi Temsilcisi Abdou Abarry, Libya'da özgür, güvenilir ve demokratik seçimler için koşulların sağlanmadığını söyledi.

Nijer, BM Güvenlik Konseyi'nin Aralık ayı dönem başkanlığını devraldı.

Nijer'in BM Büyükelçisi Abarry, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için zincirin önemli bir halkasını oluşturacak özgür, güvenilir ve demokratik seçimler için koşullar henüz sağlanmadı." dedi.

Yabancı savaşçıların hala Libya'da olduğunu ve krizin hala devam ettiğini belirten Abarry, "(Ülkedeki) Durum bu tür bir seçimi yapmak için olgun değil." değerlendirmesinde bulundu.

BM öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, Libya'da başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

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AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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