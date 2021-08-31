BMGK, Somali'deki BM misyonunun görev süresini uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonunun (UNSOM) görev süresini Mayıs 2022'ye kadar uzattı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonunun (UNSOM) görev süresini Mayıs 2022'ye kadar uzattı.

BMGK yaptığı açıklamada, oy birliğiyle alınan karar çerçevesinde Misyonun ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) çalışmalarını koordine etmeye devam edeceği aktarıldı.

Hükümete ve diğer eyaletlere özgür, adil, güvenilir ve kapsayıcı bir seçimin daha fazla ertelenmeden düzenlenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, güvenlik durumu el verdiği sürece ülkedeki BM varlığının da güçlendirilmesi istendi.

BMGK ayrıca, Somali'de güvenliğin tesisi için yerel yetkililerin Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ve BM'yle yakın çalışmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş