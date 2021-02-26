BMGK, Somali'deki Afrika Birliği misyonunun görev süresini uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

BMGK, Somali'deki Afrika Birliği misyonunun görev süresini uzattı

26.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:56
BMGK, Somali'deki Afrika Birliği misyonunun görev süresini uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) Somali'deki görev süresini uzattığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) Somali'deki görev süresini uzattığı bildirildi.

İngiltere tarafından BM'de yapılan açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Somali'deki misyonun görev süresinin uzatılmasını oybirliğiyle kabul etti." ifadesine yer verildi.

BM tarafından yetkilendirilen Somali'deki Afrika Birliği misyonu, ülkedeki barış ve istikrarın korunması amacıyla 2007'den beri görev yapıyor.

AMISOM'da Kenya, Etiyopya, Uganda, Burundi ve Cibuti'den yaklaşık 20 bin asker bulunuyor. Misyona Zambiya, Gana, Kenya, Nijerya ve Sierra Leone de destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan İrem Derici Türkan Şoray Kenan Doğulu
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BMGK, Somali'deki Afrika Birliği misyonunun görev süresini uzattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 20:57:34. #1.15#
title