BMGK'nın yeni geçici üyeleri seçildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 2020-2021 dönemi için geçici üyeliğe Estonya, Tunus, Nijerya, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler seçildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 2020-2021 dönemi için görev yapacak 5 geçici üye seçildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 2020-2021 döneminde geçici ye olarak Estonya, Nijerya, Tunus, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler seçildi.

Yapılan oylama neticesinde Estonya ve Saint Vincent ve Grenadinler tarihinde ilk defa BMGK Geçici üyesi oldu.

Seçilen 5 ülke BMGK'de Kuveyt, Peru, Polonya, Fildişi Sahili ve Ekvator Ginesi'nin yerini alacak.

BMGK'yi daimi üyeler İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD ile birlikte 10'u da iki yıllığına seçilen üyeler olmak üzere 15 ülke oluşturuyor. Güvenlik Konseyi'nin yetkileri arasında barışı koruma operasyonlarının başlatılması ve uluslararası yaptırımların uygulanmasının yanı sıra askeri harekat kararlarının alınması bulunuyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA