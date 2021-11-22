BMGK'nin daimi üyeleri, Güney Geçiş Konseyi'ni Yemen hükümetiyle iş birliği yapmaya çağırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri olan ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın temsilcileri, Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) Yemen hükümetiyle iş birliği yapması çağrısında bulundu.

ABD'nin Riyad büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da BMGK daimi üyelerinin temsilcileriyle GGK Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Yemen'deki son gelişmelerin ve Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Beş (daimi üye) ülkenin temsilcileri, Güney Geçiş Konseyi'ni Yemen halkının iyiliği için Yemen hükümetiyle yapıcı bir ortaklık kurmaya davet etti." ifadelerine yer verildi.

GGK ise görüşmeye ilişkin açıklamasında, Zubeydi'nin "Riyad Anlaşması'nın uygulanması için gereken tüm çabanın gösterildiği" yönündeki açıklamasını aktardı.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi veto hakkı olan ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

GGK, son olarak 9 Kasım'da Yemen hükümetini "Riyad Anlaşmasının uygulanmasını engellemekle" suçlayarak, verdiği desteği geri çekebileceğini duyurmuştu.

AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri

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