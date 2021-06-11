BMGK'nin 2022-2023 dönemi geçici üyeleri seçildi
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BMGK'nin 2022-2023 dönemi geçici üyeleri seçildi

BMGK'nin 2022-2023 dönemi geçici üyeleri seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2022-2023 dönemi için geçici üyeliğe Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arnavutluk, Brezilya, Gabon ve Gana seçildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2022-2023 dönemi için geçici üyeliğe Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arnavutluk, Brezilya, Gabon ve Gana seçildi. BAE, 1986-87 döneminin ardından ikinci defa BMGK geçici üyesi oldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2022-2023 döneminde görev yapacak 5 geçici üye belli oldu. BMGK'nin 2022-2023 döneminin geçici üyeliğine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arnavutluk, Brezilya, Gabon ve Gana seçildi. Konsey'in geçici üyeliği için rakipsiz yarışan 5 ülke, BMGK'de 2020-2021 döneminin geçici üyeleri Estonya, Nijerya, Tunus, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler'in yerini alacak. Yeni seçilen üyeler, 1 Ocak 2022'de yeni sorumluluklarını devralacak ve 31 Aralık 2023'te Konsey'den ayrılacak. Asya-Pasifik bölgesinde Tunus'un yerini alacak olan BAE, 1986-87 döneminin ardından ikinci defa BMGK geçici üyesi oldu.

BMGK'yı, daimi üyeler İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD ile birlikte 10'u da 2 yıllığına seçilen üyeler olmak üzere 15 ülke oluşturuyor. Güvenlik Konseyi'nin yetkileri arasında barışı koruma operasyonlarının başlatılması ve uluslararası yaptırımların uygulanmasının yanı sıra askeri harekat kararlarının alınması bulunuyor. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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