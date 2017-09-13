BM Güvenlik Konseyi'nden 9 Yıl Sonra İlk Uzlaşı: Myanmar Ordusunu Kınadılar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 9 yıl sonra ilk kez bir konuda uzlaştı. BMGK, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik aşırı güç kullanımından derin endişe duyduğunu ve Arakan'da şiddete bir an önce son verilmesi gerektiğini bildirdi.

KAPALI OTURUM YAPILDI

BMGK, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı. BMGK'nın eylül ayı dönem başkanlığını yürüten Etiyopya'nın BM Daimi Temsilcisi Tekeda Alemu, konseydeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

MYANMAR ORDUSU KINANDI

Alemu, "BMGK, güvenlik güçlerinin sivillere yönelik aşırı güç kullanımından endişeli ve sivillere yönelik saldırıları kınadı. Konsey, Arakan'daki şiddete bir an önce son verilmesi, gerginliğin azaltılması ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyor." dedi.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI YAPILDI

BMGK'nın Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlara kapısını açmasını ise memnuniyetle karşıladığını belirten Tekeda Alemu, Myanmar hükümetine insani yardımların sağlanması konusunda BM ve diğer yardım kuruluşları ile iş birliği çağrısı yaptı.

9 YIL SONRA İLK UZLAŞI

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise "BMGK, 9 yıl sonra ilk kez Myanmar konusunda ortak bir açıklama üzerinde uzlaştı." diye konuştu.