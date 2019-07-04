BMGK, Libya'da 44 kişinin öldüğü saldırıya yönelik ortak kınama kararı üzerinde uzlaşamadı

BMGK, Libya'da 44 kişinin öldüğü saldırıya yönelik ortak kınama kararı üzerinde uzlaşamadı

Libya'da bir göçmen kampının bombalanmasının ardından acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), saldırıya ilişkin ortak kınama kararını içeren metin üzerinde anlaşamadı. Diplomatik kaynaklar, ortak bildirinin açıklanmasına ABD'nin engel olduğunu söylüyor.

BMGK, Libya'da 44 kişinin öldüğü saldırıya yönelik ortak kınama kararı üzerinde uzlaşamadı

Libya'da bir göçmen kampının bombalanmasının ardından acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), saldırıya ilişkin ortak kınama kararını içeren metin üzerinde anlaşamadı.

Diplomatik kaynaklar, saldırıyı kınayan ve ateşkes çağrısı yapan ortak bildirinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından engellendiğini söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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