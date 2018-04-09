Bmgk 'Kimyasal Saldırı' İddialarıyla İlgili Toplandı

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, "Bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden ilk kez sadece bölgesel, ulusal ya da Suriye'nin güvenliği değil, uluslararası güvenlikten endişe duyduğum bir noktaya ulaştım." dedi.