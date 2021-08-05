BMGK, Hint Okyanusu'ndaki nakliye gemisine saldırıyı görüşecek
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BMGK, Hint Okyanusu'ndaki nakliye gemisine saldırıyı görüşecek

BMGK, Hint Okyanusu'ndaki nakliye gemisine saldırıyı görüşecek
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 6 Ağustos'ta Hint Okyanusu'nda İsrailli bir şirkete ait nakliye gemisine düzenlenen saldırıyı görüşecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 6 Ağustos'ta Hint Okyanusu'nda İsrailli bir şirkete ait nakliye gemisine düzenlenen saldırıyı görüşecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere'nin talebi üzerine BMGK söz konusu saldırıyı görüşmek üzere kapalı oturumda toplanacak.

İngiltere, BMGK'ye gönderdiği mektupta saldırının arkasında "büyük olasılıkla" İran'ın olduğunu bildirmişti.

Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken 29 Temmuz'da Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait geminin mürettebatından biri İngiltere diğeri Romanya vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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