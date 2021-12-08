BMGK, Gaddafi'nin eşi ile 2 çocuğuna yönelik seyahat yasağını geçici olarak kaldırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BMGK, Gaddafi'nin eşi ile 2 çocuğuna yönelik seyahat yasağını geçici olarak kaldırdı

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BMGK, Gaddafi'nin eşi ile 2 çocuğuna yönelik seyahat yasağını geçici olarak kaldırdı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Gaddafi'nin eşi ile iki çocuğuna yönelik seyahat yasağını, insani gerekçelerle geçici olarak kaldırdı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Gaddafi'nin eşi ile iki çocuğuna yönelik seyahat yasağını, insani gerekçelerle geçici olarak kaldırdı.

BMGK Libya Yaptırım Komitesi, Gaddafi'nin eşi Safia Farkash Al-Barassi, kızı Aisha Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi ile oğlu Mohammed Muammar Gaddafi'ye yönelik seyahat yasağını, insani gerekçelerle 31 Mayıs 2022'ye kadar kaldırma kararı aldı.

Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Gaddafi'nin eşi ve iki çocuğu, bu süre zarfında insani amaçlarla sınırsız seyahat edebilecek.

BMGK Libya Yaptırım Komitesi, 2011'den beri seyahat yasağı uygulanan söz konusu 3 isme, insani gerekçelerle bazı dönemlerde muafiyet tanıyor.

Libya'da Halife Hafter'in adaylığının önündeki engel kalktı

Libya'da Halife Hafter'in adaylığının önündeki engel kalktı

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title