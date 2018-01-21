BM Güvenlik Konseyi Afrin Operasyonunu Görüşmek Üzere Yarın Toplanacak

Birlişmiş Milletler Güvenlik Kurulu, yarın Fransa'nın çağrısıyla yarın toplanacak. Toplantının gündem maddesi Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı operasyonu olacak.

FRANSA RAHATSIZ OLDU!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bugün Cezayir'de düzenlenen Batı Akdeniz ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin kaygı verici olduğunu kaydetti.

"Fransa, Suriye'deki durumdan ve bu durumun gittikçe kötüye gidişinden büyük kaygı duymaktadır" ifadelerini kullanan Le Drian, ülkedeki insani durumun görüşülmesi amacıyla BMGK'yı acil toplantıya davet edeceklerini söyledi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin operasyonunu BM'ye taşıyacak olan Fransa'ya "Fransa'nın böyle bir durumda terör örgütünün yanında olmasını istemeyiz." sözleriyle tepki gösterdi.