BMGK dönem başkanı Norveç: İsrail-Filistin barış süreci için zaman daralıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ocak ayı dönem başkanlığını devralan Norveç'in BM Büyükelçisi Mona Juul, İsrail- Filistin barış sürecinde zamanın daraldığı ancak çözüm konusunda geç kalınmadığını söyledi.

Juul, BM Genel Merkezinde, BM Güvenlik Konseyi başkanı olarak düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Suriye'den Yemen'e, Afganistan'dan Myanmar'a çözülemeyen sorunlarla dünyanın hala "kasvetli" bir gündeminin olduğuna dikkati çeken Juul, ancak iyimserliklerini koruyacaklarını ve sorunların çözümüne yardım etmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İsrail-Filistin sorununun çözümünde daha önce ülkesi Norveç'in yürüttüğü Oslo süreci ve şu an barışın mümkün olup olmadığı sorusu sorulan Juul, "Zaman daralıyor ancak geç kalınmış da değil. Gerek ben, gerekse birçok ülke, sürdürülebilir iki devletli çözümün alternatifi olmadığı görüşünde." dedi.

Orta Doğu'daki diğer sorunlar yüzünden İsrail-Filistin konusunun kenara itildiğini belirten Juul, iki devletli barışçıl bir çözüme daha fazla odaklanılması gerektiğini ifade etti.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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