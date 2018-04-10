Bmgk, Doğu Guta'da Kimyasal Silah Kullanımını Görüşmek Üzere Toplandı

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenlemesi durumunda "ciddi sonuçları" olacağı konusunda uyarıda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine 15 üyeli konseydeki 9 ülke Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.

Nebenzia, Duma'da rejimin kimyasal silah saldırısı düzenlemediği iddiasında bulunarak, ABD, Fransa ve İngiltere'yi Suriye'de Rusya'ya karşı "agresif bir politika" yürütmekle suçladı.

Fransa ve İngiltere'nin "hakaretler, savaş yanlısı söylemler ve yaptırımlarla körü körüne ABD'nin peşinden gittiğini" belirten Nebenzia, Rusya'ya karşı tutumun Soğuk Savaş dönemindeki "kabul edilebilir" söylemin de ötesine geçtiğini ifade etti.

Duma'daki kimyasal silah saldırısını "yalan" olarak nitelendiren Nebenzia,"ABD'ye ilgili kanallar aracılığıyla askeri müdahaleninin ciddi sonuçları olacağınını ilettik." dedi.

Nebenzia, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) yetkililerin kimyasal silah saldırısı soruşturması için hemen salı günü Suriye'ye uçabileceğini ve koruma sağlanacağını aktardı.

"ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Duma'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Sadece bir canavar bunu yapabilir. Sadece bir canavar sivilleri hedef alır." dedi.

BMGK harekete geçse de geçmese de ABD'nin Suriye'deki kimyasal silah saldırısına "cevap vereceğini" bildiren Haley, dünyanın artık adaleti görmesi gerektiğini ve böyle bir noktaya ulaştıklarını kaydetti.

(Sürecek)