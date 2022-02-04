BMGK'den Lübnan'a "özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı" seçim çağrısı - Haberler
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BMGK'den Lübnan'a "özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı" seçim çağrısı

AA, Betül Yürük - Güncel
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BMGK'den Lübnan'a

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'a, özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçim çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'a, özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçim çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, yayımladığı açıklamada, Lübnan halkının reform taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Lübnan hükümetine Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmanın hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi için 2022 bütçesinin onaylanması dahil önlemler alması çağrısı yapan BMGK, ülkeye uluslararası destek sağlanması içinse reformların yerine getirilmesi gerektiğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, 15 Mayıs 2022 için planlan seçimlerin de özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı olması çağrısında bulundu.

AA / Betül Yürük - Güncel

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