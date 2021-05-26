BMGK'deki Avrupa ülkeleri ve ABD, ICAO'dan Belarus'un zorla uçak indirmesini soruşturmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BMGK'deki Avrupa ülkeleri ve ABD, ICAO'dan Belarus'un zorla uçak indirmesini soruşturmasını istedi

BMGK'deki Avrupa ülkeleri ve ABD, ICAO'dan Belarus'un zorla uçak indirmesini soruşturmasını istedi
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Avrupa ülkeleri ve ABD, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünden (ICAO) Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasına...

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Avrupa ülkeleri ve ABD, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünden (ICAO) Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin soruşturma başlatmasını istedi.

BM Güvenlik Konseyi, Belarus hükümetinin zorla uçak indirmesi ve muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasını kapalı oturumda görüştü.

Konseydeki Avrupa ülkeleri Estonya, Fransa, İrlanda, Norveç ve İngiltere, konseyin eski üyelerinden Almanya ve Belçika ile ABD, toplantı sonrası ortak bir açıklama yaparak, Ryanair'a ait bir uçağın hava güvenliği tehlikeye atılarak zorla indirilmesini ve Belaruslu gazeteci Raman Pratasevich ile kız arkadaşı Sofia Sapega'nin gözaltına alınmasını kınadı.

Yüzden fazla yolcunun bulunduğu uçağın zorla başkent Minsk'e indirilmesinin uluslararası sivil havacılık güvenliği ile Avrupa'nın güvenliğine bariz bir saldırı olduğu ve uluslararası hukuku aleni bir şekilde ihlal ettiği belirtilen açıklamada, ICAO'dan söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatması istendi.

Kabul edilemez bu olayın sorumlularının hesap vermesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, gözaltına alınan gazeteci Pratasevich ile Sapega'nın derhal serbest bırakılması çağrısı da yapıldı.

Atina-Vilnius seferini yapan uçağın Minsk'e indirilmesi

Atina'dan Vilnius'a seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak, dün Belarus hava sahasındayken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan, sosyal medya hesabı kurucusu Belarus vatandaşı Raman Pratasevich gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticilerine hitap etti Açıklaması
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticilerine hitap etti Açıklaması
Amerikalı bilim insanlarından yeni araştırma! Acıya dayanıklı kişiler koronavirüse daha az yakalanıyor
Amerikalı bilim insanlarından yeni araştırma! Acıya dayanıklı kişiler koronavirüse daha az yakalanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Volkan Bozkır Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Hande Erçel Burak Sergen
Spor Arda Turan Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BMGK'deki Avrupa ülkeleri ve ABD, ICAO'dan Belarus'un zorla uçak indirmesini soruşturmasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 22:06:54. #1.11#

title