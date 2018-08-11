Bmgk'dan Yemen'deki Otobüs Saldırısı Soruşturma Çağrısı

BM Güvenlik Konseyi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırısına ilişkin "güvenilir ve şeffaf" soruşturma çağrısında bulundu.

Bmgk'dan Yemen'deki Otobüs Saldırısı Soruşturma Çağrısı

BM Güvenlik Konseyi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırısına ilişkin "güvenilir ve şeffaf" soruşturma çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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