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Bmgk'dan Kuzey Kore'ye Yaptırım

Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getiren, doğalgaz ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep eden BMGK karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Bmgk'dan Kuzey Kore'ye Yaptırım

Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getiren, doğalgaz ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep eden BMGK karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Dunya.com