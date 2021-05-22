BMGK'dan İsrail ve Hamas'a çağrı: "Ateşkese bağlı kalın"
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BMGK'dan İsrail ve Hamas'a çağrı: "Ateşkese bağlı kalın"

BMGK'dan İsrail ve Hamas'a çağrı: 'Ateşkese bağlı kalın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail ile Hamas'a ateşkes anlaşmasına tamamen uyulması için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail ile Hamas'a ateşkes anlaşmasına tamamen uyulması için çağrıda bulundu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alınmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi konuya ilişkin ortak açıklama yaparak, 11 günlük krizin ardından ateşkes anlaşması yapılmasından memnun olduklarını açıkladı. Açıklamada, BM, Orta Doğu Dörtlüsü ve diğer bölgesel aktörlerin sürece katkısına yönelik takdir dile getirilirken, taraflara ateşkese tamamen uyulması çağrısında bulunuldu. Bu süreçte hayatını kaybeden siviller için yas tutulduğu belirtilen açıklamada, başta Gazze olmak üzere Filistin halkında acil insani destek sağlanmasının önemi vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söz konusu bölgede kapsamlı ve hızlı bir yeniden inşa ve toparlanma süreci için yaptığı çağrının desteklendiği de ifade edildi. Açıklamada ayrıca, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanmasına yönelik adımların desteklendiği ve ateşkesin korunmasının önemine dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, 21 Mayıs'ta Hamas ile ateşkese varılmasının ardından sona ermişti. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail tarafında ise 2'si çocuk 12 kişi yaşamını yitirmiş, 796 kişinin ise yaralanmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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