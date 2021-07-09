BMGK'dan flaş karar: 1 yıl daha açık kalacak
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BMGK'dan flaş karar: 1 yıl daha açık kalacak

BMGK'dan flaş karar: 1 yıl daha açık kalacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi Hatay-Cilvegözü Sınır Kapısı'nın kuzeybatı Suriye'ye gönderilen BM yardımları için yetkilendiren kararını 12 ay süre ile uzatma kararı aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi Hatay-Cilvegözü Sınır Kapısı'nın kuzeybatı Suriye'ye gönderilen BM yardımları için yetkilendiren kararını 12 ay süre ile uzatma kararı aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi Hatay-Cilvegözü Sınır Kapımızı kuzeybatı Suriye'ye gönderilen BM yardımları için yetkilendiren kararını 12 ay süre ile uzatma kararı almıştır. Bu karar ilk altı aydan sonra BM Genel Sekreterinin raporu temelinde ilave 6 ay olarak uygulanacaktır. Söz konusu sınır kapımız üzerinden gönderilen BM yardımları Suriye'deki insani krize etkin mukabelenin devamı ve bölgesel istikrar ve güvenlik için elzemdir. Bu nedenle, Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülkemiz üzerinden faaliyet gösteren sınır ötesi BM insani yardım mekanizmasının devam ettirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin ve temel uluslararası aktörlerin bu konuda sergiledikleri yapıcı yaklaşımı ve uzlaşmacı tavrı başta siyasi süreç olmak üzere Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması amacına matuf uluslararası çabalar bağlamında da ortaya koymalarını bekliyoruz. Türkiye Suriye'deki insani krizle mücadeleye yönelik güçlü desteğini sürdürecek, ateşkesin idamesine ve siyasi sürecin ilerletilmesine aktif katkı yapmaya devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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