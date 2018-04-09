BMGK'daki Suriye Toplantısında ABD'den Rest: Karar Ne Olursa Olsun Karşılık Verilecek!
Son dakika... BMGK'daki Suriye toplantısında ABD sözcüsü, "Karar ne olursa olsun, kimyasal saldırıya karşılık verilecek." dedi.
BMGK'daki Suriye toplantısında ABD sözcüsü, "Karar ne olursa olsun, kimyasal saldırıya karşılık verilecek." dedi.
ABD'nin New York şehrinde toplanan BMGK üyeleri, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırıyı görüşmek üzere bir araya geldi.
FRANSA TOPLANTI TALEP ETMİŞTİ
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da kimyasal saldırının ardından Doğu Guta'daki durumun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplanmasını talep etmişti.
DOĞU GUTA'DAKİ SALDIRILARDA 78 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.