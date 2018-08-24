Bmgk'da Terör Tehditi Oturumu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), konseyin dönem başkanlığını üstlenen İngiltere'nin talebi üzerine "uluslararası barış ve güvenliğe tehditler" üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sunduğu raporu tartışmak üzere toplandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt başkanlığında yapılan toplantıda Hunt, konsey üyelerine aşırılıkçı grupların oluşturduğu terör tehditine karşı ortak duruşun gerekli olduğunu belirtti.

BM Terörle Mücadele Ofisi Başkanı Vladimir Voronkov, konseyde Guterres'in terörle mücadele raporunun detaylarını paylaştı.

Voronkov, "DEAŞ, önemli kayıplar verse de ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. 2017'nin sonundan bu yana DEAŞ Irak'ta yenildi ve Suriye'de ciddi bir çöküş yaşadı. Suriye'de ve Irak'ta bazıları aktif olarak savaşan 20 binden fazla DEAŞlı örgüte sempati duyan toplumlar ve kırsal alanda saklanıyor." ifadesini kullandı.

Raporda, yabancı terörist savaşçıların da oluşturduğu tehdite değinildiğini aktaran Voronkov, "Suriye ve Irak'taki ilerlemeleri durdu ancak bunlarla mücadele ilerlemesi beklenenden yavaş ve bu ciddi tehdit oluşturuyor." diye konuştu.