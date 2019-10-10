Bmgk'da abd ve rusya türkiye'yi kınama teklifini veto etti

10.10.2019 22:39

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılması, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek için toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 6 ülkenin, Türkiye'yi kınama teklifini, ABD ve Rusya veto etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), 6 ülkenin talebi üzerine Türkiye'nin Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılması, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kapalı oturumda görüştü. Almanya, Belçika, Polonya, Fransa, Britanya ve Estonya, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı harekatı sonlandırması için verdiği kınama teklifi, ABD ve Rusya tarafından veto edildi. Toplantı sonrası ortak açıklama yapan 6 ülke, Türkiye'ye tek taraflı operasyonu durdurma çağrısı yaptı.

Kaynak: DHA